Жители ДНР жалуются на качество мобильной связи

Пользователи отмечают сбои в работе сети мобильного оператора Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Донецкой Народной Республике жители жалуются на сбои в работе мобильной связи от оператора «Феникс», а также на снижение скорости мобильного интернета. В Министерстве связи Республики пообещали эти проблемы устранить. Сейчас специалисты работают над улучшением качества сервисов. Об этом сообщил Владислав Сугак - директор департамента по контролю электросвязи и телекоммуникаций министерства.

Он отметил, что на стабильность работы мобильного оператора повлияли большие нагрузки на сеть и значительное увеличение количества абонентов.

- Также это ощущается, когда люди уходят на карантин: увеличивается количество разговоров, активных пользователей мобильного интернета, - пояснил он.

По словам Владислава Сугака, над проблемой уже работают специалисты республиканского оператора связи, которые планируют все неполадки вскоре устранить.

- Им необходимо выполнить ремонт существующего оборудования и докупить новое, чтобы умощнить сеть. Мы планируем решить эту проблему в начале следующего года, - сказал представитель ведомства.

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