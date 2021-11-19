«Феникс» не имеет отношения к талонам на мобильный интернет

В интернете распространяют ложные фото с изображением талона, якобы обеспечивающего беспроблемный доступ к сети 4G от мобильного оператора «Феникс». Фото: соцсети

Поступающие из соцсетей сообщения о якобы введенных в Донецкой Народной Республике талонах, которые обеспечивают беспроблемный доступ к сети 4G мобильного оператора «Феникс», не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе Министерства связи ДНР.

- В социальных сетях появилась информация с фото талонов на право использования мобильного интернета. Обращаем ваше внимание на то, что подобные изображения и информация являются фейком. Государственное унитарное предприятие «Республиканский оператор связи» не имеет отношения к данным талонам, - подчеркнули в ведомстве.

Там также уточнили, что на скорость мобильного интернета влияет множество факторов, среди которых - количество гаджетов, которые используют абоненты, и, соответственно, нагрузка на сеть.

- Специалисты «Феникса» делают все возможное для улучшения качества услуг, - отметили в министерстве.

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