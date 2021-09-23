Как подключить номер телефона «Феникс» на портале Госуслуг России

На портале Госуслуг РФ в личном кабинете появилась возможность привязать к аккаунту иностранный номер телефона Фото: Альберт ДЗЕНЬ

На портале Госуслуг РФ в личном кабинете появилась возможность привязать к аккаунту иностранный номер телефона. Об этом сообщила депутат Народного Совета Республики Анастасия Селиванова.

- Теперь граждане РФ из ДНР могут подключить номер телефона «Феникс» к своему аккаунту на Госуслугах, - написала Анастасия Селиванова на своей странице в соцсети.

Она детально рассказала, как это сделать.

1. Перейдите в профиль и в разделе «Иностранный номер телефона» введите свой номер «Феникса» в формате +38071-000-00-00.

2. Для подтверждения, введите код из смс, который придет на ваш мобильный номер «Феникса».

3. После этого на электронную почту, к которой привязана учетная запись на Госуслугах, будет направлено письмо со ссылкой. Перейдите по ссылке, чтобы завершить процедуру подключения телефонного номера «Феникс» к вашему аккаунту на Госуслугах.

Анастасия Селиванова отметила, что возможность подключить иностранный номер телефона есть у пользователей, которые подавали заявку на подтверждение учетной записи на Госуслугах на территории ДНР или при получении паспорта РФ. И изначально она была привязана к электронной почте.

- После подключения мобильного номера телефона гражданам РФ из ДНР открываются новые возможности на портале Госуслуги. О них я подробно расскажу в своих следующих материалах, - сообщила депутат НС.

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