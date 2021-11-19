В Ясиноватой появилась своя птицеферма

Яйца кур будут продавать на рынках и в магазинах города. Фото: администрация города Ясиноватая
В Ясиноватой фермерское хозяйство «Роща-Агро» построило новый птичник, который насчитывает более полторы тысячи кур самой продуктивной породы по производству яиц. Птицу будут выращивать на собственных кормах и без применения каких-либо вредных добавок. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко.
- Птицеферма насчитывает 1600 голов кур-несушек. Для разведения выбрана порода яйценоских кур - Ломан Браун. Птицу содержат, используя современные методы. Фермерское хозяйство использует корма собственного приготовления. Технология производства яйца - без применения вредных добавок на всех этапах, - написал он в своем телеграм-канале.
Как отметил мэр, птицефабрика будет реализовывать свою продукцию на прилавках рынков и в магазинах города. Помимо этого, сейчас предприятие «Роща-Агро» расширяет штат и ведет набор сотрудников для работы в теплицах и животноводческих комплексах.
Читайте также
В Донбассе возобновил работу завод «Стирол»
Химическое предприятие простаивало с начала войны (подробнее)