В Ясиноватой появилась своя птицеферма

Яйца кур будут продавать на рынках и в магазинах города. Фото: администрация города Ясиноватая

В Ясиноватой фермерское хозяйство «Роща-Агро» построило новый птичник, который насчитывает более полторы тысячи кур самой продуктивной породы по производству яиц. Птицу будут выращивать на собственных кормах и без применения каких-либо вредных добавок. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко.

- Птицеферма насчитывает 1600 голов кур-несушек. Для разведения выбрана порода яйценоских кур - Ломан Браун. Птицу содержат, используя современные методы. Фермерское хозяйство использует корма собственного приготовления. Технология производства яйца - без применения вредных добавок на всех этапах, - написал он в своем телеграм-канале.

Как отметил мэр, птицефабрика будет реализовывать свою продукцию на прилавках рынков и в магазинах города. Помимо этого, сейчас предприятие «Роща-Агро» расширяет штат и ведет набор сотрудников для работы в теплицах и животноводческих комплексах.

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