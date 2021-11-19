Раненую под Луганском мирную жительницу ЛНР доставили к хирургам

Женщину госпитализировали в Славяносербскую городскую больницу
Фото: Артем КИЛЬКИН
Стали известны подробности утреннего обстрела поселка Долгое в ЛНР, где сегодня была ранена мирная жительница. Кроме травм, нанесенных непосредственно самой женщине, осколки снарядов повредили также хозпостройки в одном из частных домов. Об этом сообщили представители Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Боевики 79-ой бригады с позиций, расположенных вблизи населенного пункта Лопаскино, из 82-миллиметровых минометов обстреляли Долгое, выпустив четыре мины, - рассказали подробности произошедшего наблюдатели.
Сообщается, что в результате обстрела была ранена 47-летняя мирная жительница поселка. Пострадавшую сразу же доставили в хирургическое отделение Славяносербской городской больницы, где медики оказывают ей всю необходимую помощь.
- Кроме того, обстрелом повреждена хозпостройка по улице Мира, 7/2, - уточнили в СЦКК и потребовали от представителей международных организаций, следящих за ситуацией в Республике, зафиксировать «факт агрессии со стороны украинских боевиков» и отреагировать на случившееся. Речь идет о миссии ОБСЕ и ООН.
Читайте также
Украинские силовики захватили в плен защитника ЛНР
В Народной милиции Республики призвали ОБСЕ содействовать возвращению похищенного военнослужащего (подробнее)