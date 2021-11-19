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Общество19 ноября 2021 11:55

В Донецке жители одного из центральных районов на три дня останутся без горячей воды и тепла

В это время в городе будут ремонтировать коммунальные сети
Ирина ДМИТРИЕВА
К ремонтным работам коммунальщики приступят сегодня днем

К ремонтным работам коммунальщики приступят сегодня днем

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 19 по 21 ноября из-за ремонта коммуникаций часть абонентов, проживающих в Киевском районе Донецка, отключат от горячей воды и тепла. Об этом сообщил руководитель столичной администрации Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что к ремонтным работам коммунальщики приступят сегодня днем.

- В связи с проведением аварийных ремонтных работ в технологическом тоннеле котельной «Ионина» по замене участков теплоносителя диаметром 720 и 530 миллиметров с 13.00 19 ноября до конца дня 21 ноября без теплоснабжения и горячего водоснабжения останутся некоторые потребители Киевского района, - рассказал градоначальник.

С детальным списком адресов, по которым будут отсутствовать тепло и горячая вода, можно ознакомиться на сайте городской мэрии. Как отметил Алексей Кулемзин, жителям этих домов пересчитают оплату данных коммунальных услуг за время их отсутствия.

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