В ДНР студенты сядут за парты в один день со школьниками Фото: Надежда ДАЦЮК

В ДНР студенты сядут за парты в один день со школьниками 22 ноября. Соответствующий приказ опубликован сегодня на сайте Министерства образования и науки.

- С 22 ноября организовать образовательный процесс в очной форме для студентов (курсантов, слушателей) всех форм обучения, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также дополнительные общеобразовательные программы, - говорится в тексте приказа.

Помимо этого, в очном, заочном и заочно-очном форматах приказано организовать обучение в образовательных организациях, реализующих программы дополнительного профессионального образования, включая повышение квалификации и профессиональной переподготовки.

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Об этом сообщает Минобразования (подробнее)