В ДНР школьники вернутся за парты с 22 ноября Фото: Олег УКЛАДОВ

В ДНР школьники с 1 по 11 классы вернутся за парты с 22 ноября. У них возобновятся очные занятия. Соответствующий приказ опубликован сегодня на сайте Министерства образования и науки.

- Осуществлять образовательный процесс в очной форме предписано с соблюдением инструкций Минздрава, - рассказали в Министерстве образования.

В ДНР противоэпидемические меры были усилены в конце сентября. Тогда же школьники ушли на вынужденные каникулы. Сейчас обучение в школах проходит в дистанционном режиме.

Напомним, что в связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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