Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 ноября 2021 15:13

В ДНР проверили сирену воздушной тревоги

Система оповещения работает нормально
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
В ДНР проверили сирену воздушной тревоги. Фото: архив «КП»

В ДНР проверили сирену воздушной тревоги. Фото: архив «КП»

18 ноября в Донецкой Народной Республике проверили систему оповещения населения. Дончане слышали предупреждающую электросирену.

- Главная цель технических испытаний сирен - привлечь внимание жителей, чтобы предупредить о происшествиях, об авариях и других чрезвычайных ситуациях, - сообщили в МЧС ДНР.

В спасательном ведомстве напоминают, что каждый раз, когда слышно сирену, нужно включить радио или телевизор, где будет транслироваться срочное речевое сообщение или призыв к действию в экстренной ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке и Горловке полицейские изъяли у жителей сотни боеприпасов

Взрывоопасные предметы проходят экспертизу (подробнее)