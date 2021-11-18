В ДНР проверили сирену воздушной тревоги. Фото: архив «КП»

18 ноября в Донецкой Народной Республике проверили систему оповещения населения. Дончане слышали предупреждающую электросирену.

- Главная цель технических испытаний сирен - привлечь внимание жителей, чтобы предупредить о происшествиях, об авариях и других чрезвычайных ситуациях, - сообщили в МЧС ДНР.

В спасательном ведомстве напоминают, что каждый раз, когда слышно сирену, нужно включить радио или телевизор, где будет транслироваться срочное речевое сообщение или призыв к действию в экстренной ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке и Горловке полицейские изъяли у жителей сотни боеприпасов

Взрывоопасные предметы проходят экспертизу (подробнее)