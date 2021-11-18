В ДНР проверили сирену воздушной тревоги. Фото: архив «КП»
18 ноября в Донецкой Народной Республике проверили систему оповещения населения. Дончане слышали предупреждающую электросирену.
- Главная цель технических испытаний сирен - привлечь внимание жителей, чтобы предупредить о происшествиях, об авариях и других чрезвычайных ситуациях, - сообщили в МЧС ДНР.
В спасательном ведомстве напоминают, что каждый раз, когда слышно сирену, нужно включить радио или телевизор, где будет транслироваться срочное речевое сообщение или призыв к действию в экстренной ситуации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Донецке и Горловке полицейские изъяли у жителей сотни боеприпасов
Взрывоопасные предметы проходят экспертизу (подробнее)