Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 1207 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 1207 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- 17 ноября проведено 3763 исследований, из них выявлено 1191 случаев заболевания и у 16 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

По его данным, на сегодня в Республике находятся на лечении (стационарном и амбулаторном) 17930 пациентов, выписаны – 74612 человек, летальных случаев – 7664.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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