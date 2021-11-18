Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 1207 человек
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 1207 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
- 17 ноября проведено 3763 исследований, из них выявлено 1191 случаев заболевания и у 16 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.
По его данным, на сегодня в Республике находятся на лечении (стационарном и амбулаторном) 17930 пациентов, выписаны – 74612 человек, летальных случаев – 7664.
В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.
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