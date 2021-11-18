Украинские боевики нанесли удар из минометов по Донецку. Фото: штаб ООС

18 ноября украинские военные обстреляли Тдудовские, что на западе Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Украинские военные открыли огонь со стороны подконтрольной им Марьинки в 10.07. По Донецку было выпущено девять мин калибром 82 миллиметра, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

В Донбассе стороны конфликта устанавливали перемирие более двадцати раз. Каждый раз украинская сторона нарушала достигнутые договоренности, если не из артиллерии, то из стрелкового оружия, в течение первых нескольких дней.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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