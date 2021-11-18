ВСУ за сутки шесть раз нарушили «перемирие» в ЛНР. Фото: штаб «ООС»

Украинские военные шесть раз за сутки нарушили «перемирие» на линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В зоне обстрела оказались районы Первомайска, поселка Фрунзе, сел Красный Лиман, Калиново-Борщеватое и Сокольники, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

Противник вел огонь из 152 и 122-миллиметровых артиллерийских орудий и 120-миллиметровых минометов.

В Донбассе стороны конфликта устанавливали перемирие более двадцати раз. Каждый раз украинская сторона нарушала достигнутые договоренности, если не из артиллерии, то из стрелкового оружия, в течение первых нескольких дней.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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