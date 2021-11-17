Погода в Донецке: 18 ноября будет солнечно и до +4 градусов

В Донецке будет ясная погода Фото: Юрий СОБОЛЕВ

18 ноября в Донецке и Донецкой Народной Республике в первой половине дня будет ясно, а потом малооблачно. Температура воздуха утром -3…-5 градусов. Днем – до 4 градусов тепла. Вечером -1…-2 градуса. Юго-восточный ветер будет дуть скоростью от 2 до 5 м/с.

В этот день Православная церковь почитает память святого Ионы – русского архиепископа Великоновгородского и Псковского, известного еще как игумен Отенской пустыни. Также почитают память мучеников Галактиона и Епистимии (III). В народе дату назвали День Млечности, Галактион, Иона. Считалось, если снега много навалило, то и зима снежной будет. Луна находится в дымке – к непогоде, которая продлится долго. Если инея поутру много, то скоро потеплеет. Если небо ясное, а ветер северный, то скоро похолодает.

По прогнозам синоптиков 19 ноября ожидается облачная погода. Температура ночью -5…-6 градусов. Днем +4 градуса.

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