В ДНР продлили запрет на спортивные соревнования в Республике до 1 декабря

Уровень заболеваемости коронавирусом в ДНР не спадает Фото: Алексей БУЛАТОВ

Запрет на проведение в ДНР спортивных соревнований продлен до 1 декабря в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в указе №340 Главы ДНР Дениса Пушилина.

Посещение кинотеатров, театров, музеев, библиотек, концертных организаций, культурных центров, клубных учреждений разрешено, как и прежде, при условии заполнения посадочных мест не более 50 процентов от общей вместимости и при наличии у посетителей одного из медицинских документов. Перечень и порядок их выдачи утверждается Министерством здравоохранения ДНР.

Данные документы не обязательны при посещении заведений общепита, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров. Заполняемость заведений общепита также не должна превышать 50%.

Разрешены занятия спортом на свежем воздухе и ярмарки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ДНР, последние новости на 17 ноября 2021 года: В Минздраве Республики рассказали об уровне эффективности вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт»

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 17 ноября 2021 года (подробнее)