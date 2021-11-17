Коронавирус в ДНР, последние новости на 17 ноября 2021 года: В Минздраве Республики рассказали об уровне эффективности вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт»

25 ноября в ДНР ожидается поставка новой партии вакцины «Спутник Лайт» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 1046 жителей, еще 115 - пневмонией. 102 человека умерли от опасной инфекции. За это время 1065 жителей были выписаны после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 2335 исследований, из них выявлено 1019 случаев заболевания (43,6 %) и у 27 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 98999. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находится 18026 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 73368. Летальных случаев – 7605.

За сутки выявлено 115 случаев пневмонии, на 10 случаев больше, чем за предыдущий день. 64 человека госпитализировано. Всего на лечении 2451 пациент с пневмониями, из них 1447 на кислородной поддержке (+43 за сутки).

Также в Минздраве отметили, что с 18 марта 2021 года выявлено 2255 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

Тем временем, в составе очередного гуманитарного конвоя из РФ 25 ноября ожидается поставка 250 000 доз вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» для иммунизации жителей Республики.

В Минздраве ДНР отметили, что иммунизация однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» позволит сократить сроки вакцинации и ускорить формирование коллективного иммунитета. Через месяц после прививки будет выработан максимально возможный уровень антител.

Медики сообщают, что «Спутник Лайт» - безопасная и одобренная отдельная однокомпонентная вакцина, доказанная эффективность которой против заражения выше, чем у большинства двухдозных вакцин и оценивается в 79,4%.«Спутник Лайт» вызывает сильный иммунный ответ, обеспечивая длительную защиту, которая увеличивается в течение 4-6 месяцев после вакцинации.

По данным исследований НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи эффективность вакцины «Спутник Лайт» против Дельта и других новых штаммов COVID-19 составляет 70%.

Вакцинация снижает риск тяжелого течения COVID-19, особенно среди лиц в возрастной группе старше 60 лет. Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в возрастной группе 60-79 лет составляет:

- по предотвращению заражения COVID-19 - 78,6%;

- по снижению вероятности госпитализации и смерти от COVID-19 - 87,6% и 84,8% соответственно.

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