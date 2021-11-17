В Луганске театр на Оборонной проведет онлайн-трансляцию новогоднего мюзикла и трагифарса

21 ноября в 17:00 зрителям будет представлен трагифарс «Эзоп». Фото: vk.com/teatr_ua

Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной 20 и 21 ноября проведет онлайн-трансляции новогоднего мюзикла и трагифарса в рамках онлайн-проекта «Спектакль.net». Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР.

- Состоятся трансляции двух постановок на YouTube-канале театра на Оборонной и в его группе в социальной сети «ВКонтакте». 20 ноября в 17:00 зрителям будет представлен новогодний мюзикл «Человек с Нового года», а 21 ноября в это же время – трагифарс «Эзоп», – говорится в сообщении.

Спектакли можно посмотреть только в указанное время, по его истечении видео удаляется.

В театре уточнили, что трансляция спектакля «Эзоп» приурочена ко дню рождения художественного руководителя учреждения культуры, народного артиста Украины и ЛНР Михаила Голубовича, исполнившего главную роль в постановке. Также зрителям представится возможность насладиться блистательной игрой в этом спектакле народной артистки Украины и ЛНР Натальи Коваль, заслуженного артиста Украины Александра Реди, заслуженных артистов ЛНР Виталия Лясникова и Натальи Стародубцевой.

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