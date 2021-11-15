Российский меценат потратил на нужды Донецкой филармонии почти 4 миллиона рублей

Для музыкантов были приобретены дорогостоящие инструменты. Фото: filarmonia-donetsk.ru

Начиная с 2016 года, российский меценат и дирижер Анатолий Мохонько помог приобрести для Донецкой государственной академической филармонии сценическое и музыкальное оборудование на общую сумму около 4 миллионов рублей. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей со ссылкой на генерального директора-художественного руководителя Донецкой филармонии Александра Парецкого.

Уточняется, что музыкант купил такие дорогостоящие инструменты, как бас-кларнет, который стоит более 800 тысяч рублей, арфу, валторну, флейты и даже моторизованный проекционный экран. Из важных приобретений последнего времени - колокольчики (ударный музыкальный инструмент с определенной высотой звучания), которые достаточно трудно купить.

Как отметил сам меценат, для помощи у него есть все основания.

- Во-первых, я музыкант. Во-вторых, как человек и россиянин, я переживаю за судьбы своих соотечественников и не остаюсь равнодушным, как и многие другие россияне. Я задался вопросом: чем я могу помочь? На действия меня вдохновил поступок Анны Нетребко - она подарила вашему оперному театру миллион рублей. У меня тоже есть кое-какие сбережения, и я решил их потратить на доброе дело, - рассказал он.

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