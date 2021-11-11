В ДНР восстановят разрушенный обстрелами Дворец спорта и молодежи «Юность»

Большое интервью Главы ДНР. Фото: Администрация Главы

Дончан волнует, когда же будет проведена масштабная реконструкция Дворца молодежи и спорта «Юность». С таким вопросом жительница города Татьяна обратилась к Главе ДНР Денису Пушилину, который сегодня дал большое интервью в Донецке.

По заверению руководителя страны, работы в этом направлении уже ведутся, пусть и не так быстро, как хотелось бы.

- Это очень масштабный и нужный объект не только для самой столицы - Донецка, но и для всей Республики. Поэтому здесь работы не останавливались. Могу сказать по самым ближайшим датам - до конца года планируется закончить работу над проектно-сметной документацией. Это будет грандиозное сооружение, и оно не будет похоже на то, каким было до того, как его уничтожили вооруженные формирования Украины. Но я уверен: нам будет, чем гордиться, а нашим гражданам будет, что посещать и чем насытить свой быт, - сказал Денис Пушилин.

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