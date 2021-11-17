Олег Газманов выступит в Донецке 27 марта

Олег Газманов сообщил об отмене концертов в ноябре в видеообращении. Фото: Скриншот видео с личной страницы Газманова в соцсети.

Концерт Народного артиста России Олега Газманова запланирован на 27 марта следующего года. Об этом сегодня сообщил руководитель концертного агентства «RS» Роман Смотров.

- Концерты в Донецке и Луганске должны были состояться в ноябре, но из-за ситуации с коронавирусом артист решил их перенести. Новые даты нам уже подтвердили. Купленные билеты будут действительны, – сказал Смотров.

Он добавил, что концерт пройдет в столичном Центре славянской культуры, в 16:00.

Напомним, что концерты Газманова в Луганске и Донецке, запланированные на 13 и 14 ноября, были отменены из-за ситуации с коронавирусом. Артист сообщил об этом в видеообращении к луганчанам и дончанам.

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