Олег Газманов отменил свои концерты в Донецке и Луганске

Олег Газманов сообщил об отмене концертов в своем видеообращении к луганчанам и дончанам. Фото: Скриншот видео с личной страницы Газманова в соцсети.

Концерты, намеченные в Луганске и Донецке на 13 и 14 ноября, не состоятся из-за коронавируса. Об этом популярный российский артист Олег Газманов сообщил в своем видеообращении к луганчанам и дончанам.

- Дорогие друзья! Мне, конечно жаль. Я очень ждал этой встречи, чтобы показать вам новую юбилейную программу, новые песни. Но я думаю, все же хорошо, что мы отменили эти концерты. Потому что было бы крайне тяжело сознавать всем нам, что кто-то, посетив эти концерты, заразился и тяжело бы заболел. Я думаю, мы должны верить, что мы справимся с этой заразой и обязательно встретимся. Следите за афишей и сообщениями, - сказал Газманов.

Напомним, что намеченные в столицах ЛНР и ДНР концерты российского исполнителя вызвали неоднозначную реакцию у жителей. Одни критиковали власти и певца за то, что при росте заболеваний и введенных ограничениях пройдет мероприятие с большим количеством людей. Другие же наоборот, очень ждали встречи с любимым артистом.

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