В Донецке впервые исполнили произведения Чайковского на гитарах

Исполнители продолжают поиск новых форматов музицирования. Фото: culture.ru

В Донецкой государственной академической филармонии открылся Международный фестиваль гитарного искусства «Хрустальные струны», которому в этом году исполнилось уже 40 лет. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей со ссылкой на генерального директора-художественного руководителя Донецкой филармонии Александра Парецкого.

В рамках мероприятия выступил Русский гитарный квартет, которые впервые исполнил для меломанов цикл «Времена года» Петра Чайковского на струнах.

- В Республике эта музыка еще не звучала. В мире кроме нас никто не исполняет этого, и ни один другой гитарный квартет не имеет в репертуаре этой жемчужины, - рассказал перед открытием фестиваля участник музыкального коллектива Владимир Иванников.

Музыкант добавил, что аранжировки классической музыки под гитару для квартета специально написал дирижер Евгений Алешников. «Временам года» было посвящено все первое отделение концерта, в котором участвовали российские исполнители.

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