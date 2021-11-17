В Донецке из-за аварии временно приостановлено движение троллейбусов по маршруту № 8

Приостановлено движение троллейбусов по маршруту №8 - от улицы Владычанского в направлении улицы Университетской. Фото: МВД ДНР

Сегодня, 17 ноября, на бульваре Шевченко в Калининском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя легковыми автомобилями. В результате временно остановлено движение троллейбусов по маршруту № 8. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин на своей странице в соцсети.

- В результате ДТП временно приостановлено движение троллейбусов по маршруту №8 - от улицы Владычанского в направлении улицы Университетской произошло столкновение двух автомобилей, - написал Кулемзин.

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