Коронавирус в ДНР: За сутки около 1200 жителей заболели пневмонией и COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 1046 жителей, еще 115 - пневмонией. 102 человека умерли от опасной инфекции. За это время 1065 жителей были выписаны после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 2335 исследований, из них выявлено 1019 случаев заболевания (43,6 %) и у 27 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 98999. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находится 18026 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 73368. Летальных случаев – 7605.

За сутки выявлено 115 случаев пневмонии, на 10 случаев больше, чем за предыдущий день. 64 человека госпитализировано. Всего на лечении 2451 пациент с пневмониями, из них 1447 на кислородной поддержке (+43 за сутки).

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