Украинская армия наносит удары по всей линии обороны ДНР

Схема обстрелов территории ДНР. Фото: УНМ ДНР

Вооруженные силы Украины «прощупывают» оборону ДНР по всей линии фронта, нанося удары в разных местах. За минувшие сутки киевские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, а сегодня утром – дважды. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в СЦКК.

16 ноября под огнем украинской армии оказались поселок шахты «Трудовская» в Донецке (здесь был поврежден дом), поселок Гольмовский в Горловке и село Коминтерново на юге ДНР. При обстрелах применялись минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Всего был выпущен 51 боеприпас (мины и гранаты).

Кроме того, с начала 17 ноября ВСУ уже два раза нарушили «режим тишины». Под обстрелами оказались поселок Лозовое к западу от Донецка и поселок Верхнеторецкое под Ясиноватой. По ним было выпущено 19 мин калибром 120 мм.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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