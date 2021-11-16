Жители прифронтового Гольмовского: Каждый раз выходим из дома и боимся не вернуться

В результате обстрелов с украинской стороны - дома остались без окон и кровли Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Поселок Гольмовский на окраине Горловки попадает почти в каждую сводку. Жители открыто говорят о том, что за годы войны они привыкли к постоянным обстрелам. Но как к этом можно привыкнуть? Как привыкнуть к тому, что в любой момент неподалеку может разорваться снаряд и разлететься на смертоносные осколки? Как привыкнуть к тому, что в любой день могут позвонить и сказать, что война унесла еще одну жизнь близкого человека? Об этом мы поговорили с жителями поселка, которые решили не бежать от войны и остались в своих домах.

До мира можем не дожить

Несмотря на боевые действия, на Гольме (так здесь привыкли называть свой поселок) много семей с детьми. Некоторым удалось уехать подальше от линии фронта, кто-то и вовсе переехал на постоянное место жительства в Россию, но многие остались по одной простой причине - ехать просто некуда и не за что.

Раньше в Гольмовском было три школы, теперь всего одна - и та попадает под обстрелы украинских военных. В поселке также работают дворец культуры, церковь, почта и несколько магазинов. С работой здесь не густо. Кормилец поселка - доломитовый завод - закрылся еще в 2002 году, так как не выдержал рыночных отношений и конкуренции.

- До войны у нас жило почти восемь тысяч человек. Сейчас, наверное, нет и трети. Одни переехали. Другие умерли. На войне погибают не только от обстрелов. У нас в поселке было много стариков, которые жили спокойной жизнью, но многие из них просто не выдержали психологически, не выдержало сердце, - говорит жительница поселка Светлана. - Это тоже жертвы войны, которых украинское правительство и украинские военные лишили жизни. Эти жертвы не попадают в сводки, но не стоит забывать, что их смерти – это вина того режима, которым управляют из Киева. Мы мечтаем о мирной жизни, но прекрасно понимаем, что до наступления этой жизни можем просто не дожить.

- До войны поселок был процветающим? Как здесь жили люди?

- Всякое было. Кто как трудился – так и жил. Процветающим его не назовешь, но здесь был мир, счастье и прекрасная природа. Кто-то работал в поселке, но многие ездили на заработки по области, на фермах трудились, работали вахтой в России. Мы сами были в ответе за свою жизнь и не боялись выходить на улицу. А какие у нас праздники на площади были! Теперь этого практически нет. Банкетный зал, в котором раньше, нередко отмечали дни рождения, превратился в поминальную, в которой теперь вместо смеха – слезы.

В результате обстрелов с украинской стороны - дома остались без окон и кровли Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Не могут навестить могилы близких

Жители поселка рассказывают, что сейчас даже не могут навестить могилы своих родственников на местном кладбище. Уже несколько лет это место считается одним из самых опасных в поселке.

- Я не был на могиле сына уже несколько лет. Кладбище просматривается с украинских позиций, как на ладони. Там не только снаряды представляют опасность, но и пули украинских снайперов, - говорит житель поселка Владимир. – Ситуация усугубилась после того, как Украина захватила Гладосово и Металлист, которые раньше считались «серыми зонами». Скоро будет четыре года, как это произошло. Оттуда и стреляют по нам.

Гладосово и Металлист стали подконтрольными Украине после захвата националистами в ноябре 2017 года. Жители этих сел оказались в заложниках. В республиканском командовании такие действия расценили как взятие в плен мирного населения и назвали поступок грубым нарушением Минских договоренностей. Однако международное сообщество, несмотря на обращения жителей, которые рассказывали о бесчинствах украинских военных, должным образом на это не отреагировало.

- Жители Гладосово видят, как украинские военные обстреливают Гольму, Зайцево и другие поселки. У многих там живут родственники и друзья. Общаются как-то, - говорит Владимир. - Правда говорить открыто зачастую боятся. А сразу как это случилось многие переехали сюда. Просто шли с паспортами и небольшим количеством личных вещей. Все нажитое оставили в домах.

Украина захватила Гладосово и Металлист, которые раньше считались «серыми зонами». Скоро будет четыре года, как это произошло (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Боятся атаки беспилотников

Недавно трое жителей Гольмовского попали под обстрел с беспилотника, который прилетел со стороны украинских позиций и сбросил на территорию поселка самодельное взрывное устройство. Местные жители сообщили, что в течение часа в это время наблюдали полет беспилотника над поселком. На месте ранения были найдены поражающие элементы от самодельного взрывного устройства.

Среди пострадавших трое мужчин, которые находились в одном автомобиле около дома. Пострадавшие получили серьезные ранения и были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Один из раненых, получивший черепно-мозговую травму, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. За его жизнь борются медики.

По факту обстрела Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 356 Уголовного кодекса Российской Федерации - применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации.

Беспилотники стали еще одним страхом для жителей поселка. Люди рассказывают, что уже привыкли к звукам разрывов снарядом, к звукам стрельбы, но «жужание» беспилотников их пугает.

- Бывает слышно, как летит что-то по небу. В эти моменты очень страшно. Ведь было немало случаев за войну, когда с них сбрасывали снаряды и погибали люди. На днях что-то опять летало. И не понятно – это беспилотник международных наблюдателей, который иногда инспектирует по небу или орудие, которое украинские военные могут использовать против нас.

- Прячетесь в таких ситуациях?

- А куда прятаться? Никуда от него не убежишь. Да и от снаряда тоже никуда не денешься. Каждый раз выходим из дома и боимся не вернуться. Если каждый раз, когда стреляют, мы будем сидеть в подвалах, то будем проводить там большую часть своей жизни. А разве жизнь в подвале можно назвать таковой? Многие в силу возраста даже спуститься в подвал не могут.

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