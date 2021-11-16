Жители прифронтового Гольмовского: Каждый раз выходим из дома и боимся не вернуться

В результате обстрелов с украинской стороны - дома остались без окон и кровли
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Поселок Гольмовский на окраине Горловки попадает почти в каждую сводку. Жители открыто говорят о том, что за годы войны они привыкли к постоянным обстрелам. Но как к этом можно привыкнуть? Как привыкнуть к тому, что в любой момент неподалеку может разорваться снаряд и разлететься на смертоносные осколки? Как привыкнуть к тому, что в любой день могут позвонить и сказать, что война унесла еще одну жизнь близкого человека? Об этом мы поговорили с жителями поселка, которые решили не бежать от войны и остались в своих домах.
Несмотря на боевые действия, на Гольме (так здесь привыкли называть свой поселок) много семей с детьми. Некоторым удалось уехать подальше от линии фронта, кто-то и вовсе переехал на постоянное место жительства в Россию, но многие остались по одной простой причине - ехать просто некуда и не за что.
Раньше в Гольмовском было три школы, теперь всего одна - и та попадает под обстрелы украинских военных. В поселке также работают дворец культуры, церковь, почта и несколько магазинов. С работой здесь не густо. Кормилец поселка - доломитовый завод - закрылся еще в 2002 году, так как не выдержал рыночных отношений и конкуренции.
- До войны у нас жило почти восемь тысяч человек. Сейчас, наверное, нет и трети. Одни переехали. Другие умерли. На войне погибают не только от обстрелов. У нас в поселке было много стариков, которые жили спокойной жизнью, но многие из них просто не выдержали психологически, не выдержало сердце, - говорит жительница поселка Светлана. - Это тоже жертвы войны, которых украинское правительство и украинские военные лишили жизни. Эти жертвы не попадают в сводки, но не стоит забывать, что их смерти – это вина того режима, которым управляют из Киева. Мы мечтаем о мирной жизни, но прекрасно понимаем, что до наступления этой жизни можем просто не дожить.
- До войны поселок был процветающим? Как здесь жили люди?
- Всякое было. Кто как трудился – так и жил. Процветающим его не назовешь, но здесь был мир, счастье и прекрасная природа. Кто-то работал в поселке, но многие ездили на заработки по области, на фермах трудились, работали вахтой в России. Мы сами были в ответе за свою жизнь и не боялись выходить на улицу. А какие у нас праздники на площади были! Теперь этого практически нет. Банкетный зал, в котором раньше, нередко отмечали дни рождения, превратился в поминальную, в которой теперь вместо смеха – слезы.
В результате обстрелов с украинской стороны - дома остались без окон и кровли
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Жители поселка рассказывают, что сейчас даже не могут навестить могилы своих родственников на местном кладбище. Уже несколько лет это место считается одним из самых опасных в поселке.
- Я не был на могиле сына уже несколько лет. Кладбище просматривается с украинских позиций, как на ладони. Там не только снаряды представляют опасность, но и пули украинских снайперов, - говорит житель поселка Владимир. – Ситуация усугубилась после того, как Украина захватила Гладосово и Металлист, которые раньше считались «серыми зонами». Скоро будет четыре года, как это произошло. Оттуда и стреляют по нам.
Гладосово и Металлист стали подконтрольными Украине после захвата националистами в ноябре 2017 года. Жители этих сел оказались в заложниках. В республиканском командовании такие действия расценили как взятие в плен мирного населения и назвали поступок грубым нарушением Минских договоренностей. Однако международное сообщество, несмотря на обращения жителей, которые рассказывали о бесчинствах украинских военных, должным образом на это не отреагировало.
- Жители Гладосово видят, как украинские военные обстреливают Гольму, Зайцево и другие поселки. У многих там живут родственники и друзья. Общаются как-то, - говорит Владимир. - Правда говорить открыто зачастую боятся. А сразу как это случилось многие переехали сюда. Просто шли с паспортами и небольшим количеством личных вещей. Все нажитое оставили в домах.
Украина захватила Гладосово и Металлист, которые раньше считались «серыми зонами». Скоро будет четыре года, как это произошло (архивное фото)
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Недавно трое жителей Гольмовского попали под обстрел с беспилотника, который прилетел со стороны украинских позиций и сбросил на территорию поселка самодельное взрывное устройство. Местные жители сообщили, что в течение часа в это время наблюдали полет беспилотника над поселком. На месте ранения были найдены поражающие элементы от самодельного взрывного устройства.
Среди пострадавших трое мужчин, которые находились в одном автомобиле около дома. Пострадавшие получили серьезные ранения и были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Один из раненых, получивший черепно-мозговую травму, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. За его жизнь борются медики.
По факту обстрела Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 356 Уголовного кодекса Российской Федерации - применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации.
Беспилотники стали еще одним страхом для жителей поселка. Люди рассказывают, что уже привыкли к звукам разрывов снарядом, к звукам стрельбы, но «жужание» беспилотников их пугает.
- Бывает слышно, как летит что-то по небу. В эти моменты очень страшно. Ведь было немало случаев за войну, когда с них сбрасывали снаряды и погибали люди. На днях что-то опять летало. И не понятно – это беспилотник международных наблюдателей, который иногда инспектирует по небу или орудие, которое украинские военные могут использовать против нас.
- Прячетесь в таких ситуациях?
- А куда прятаться? Никуда от него не убежишь. Да и от снаряда тоже никуда не денешься. Каждый раз выходим из дома и боимся не вернуться. Если каждый раз, когда стреляют, мы будем сидеть в подвалах, то будем проводить там большую часть своей жизни. А разве жизнь в подвале можно назвать таковой? Многие в силу возраста даже спуститься в подвал не могут.
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