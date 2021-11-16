ВСУ обстреляли Золотое-5 и Калиновку в ЛНР

ВСУ продолжают обстрелы. Фото: Фейсбук

Населенные пункты Золотое-5 и Калиновка подверглись обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17 и стрелкового оружия, - говорится в сообщении.

Напомним, что военнослужащие украинской армии подвергли обстрелу поселок Гольмовский, что на севере Горловки. Киевские силовики выпустили 15 боеприпасов из АГС.

Утром 16 ноября вооруженные формирования Украины открыли огонь по западной окраине столицы Донецкой Народной Республики. Под огонь киевских силовиков попал поселок шахты «Трудовская»