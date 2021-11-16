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Политика16 ноября 2021 16:22

ВСУ обстреляли Золотое-5 и Калиновку в ЛНР

Огонь велся с применением гранатометов
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
ВСУ продолжают обстрелы. Фото: Фейсбук

ВСУ продолжают обстрелы. Фото: Фейсбук

Населенные пункты Золотое-5 и Калиновка подверглись обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17 и стрелкового оружия, - говорится в сообщении.

Напомним, что военнослужащие украинской армии подвергли обстрелу поселок Гольмовский, что на севере Горловки. Киевские силовики выпустили 15 боеприпасов из АГС.

Утром 16 ноября вооруженные формирования Украины открыли огонь по западной окраине столицы Донецкой Народной Республики. Под огонь киевских силовиков попал поселок шахты «Трудовская»