ВСУ разместили зенитку и танк в подконтрольных Киеву поселках Войтово и Чабановка

Обнаружена техника ВСУ. Фото: Фейсбук

Солдаты вооруженных формирований Украины продолжают подвергать опасности мирных жителей на подконтрольной Киеву территории Донбасса и размещением вооружения в населенных пунктах, вблизи жилых домов.

В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили об обнаружении зенитного ракетного комплекса «Оса» в поселке Войтово и танка Т-64 в Чабановке.

- В зоне ответственности 79-й бригады ВСУ выявлен ЗРК 9К33 "Оса" в районе населенного пункта Войтово, - говорится в сообщении УНМ ЛНР. -Также за линией отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения в жилом районе населенного пункта Чабановка отмечено нахождение танка Т-64.

Размещение киевскими силовиками вооружения и военной техники в населенных пунктах - нарушениетретьего пункта Допмер по обеспечению режима прекращения огня.

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