15 ноября линию разграничения в Донбассе через КПП «Еленовка» пересекли 275 человек

КПВВ Еленовка Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В понедельник, 15 ноября, на один день был открыт гуманитарный коридор на линии разграничения в Донбассе. Работал контрольно-пропускной пункт «Еленовка», который расположен югу от Донецка.

По данным министерства по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики КПВВ пересекли 275 человек.

- На территорию Республики в этот день было запущено 21 транспортное средство и 115 человек, на подконтрольную Украине территорию выпущено 29 транспортное средство и 160 человек, - говорится в сообщении.

Напомним, что для въезда на территорию ДНР необходимо иметь разрешение Межведомственного штаба, а для выезда – прописку на территории Украины. Въезд в Республику разрешается также лицам без прописки для участия в гуманитарной программе по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины либо при наличии гуманитарных и иных вынуждающих обстоятельств.

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