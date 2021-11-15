Погода в Донецке: 16 ноября будет ясный и солнечный день, до +2 градусов тепла

До конца дня небо над столицей будет оставаться ясным Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Во вторник, 16 ноября, в столице Донецкой Народной Республики установится ясная и безоблачная погода. Осадков не предвидится, говорят синоптики.

Утром температура воздуха за окном составит -4…+1 градус по Цельсию, днем воздух за окном прогреется максимум до +2 градусов тепла.

Ветер северо-восточный, с порывами воздушных масс до 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750-749 миллиметров ртутного столба.

В этот день православные люди почитают память святого Акепсима, Иосифа пресвитера и Аифала диакона. В давние времена наши предки заметили, что с 16 ноября начинался ледостав. Если к этому времени листва на деревьях полностью осыплется, то следует ожидать суровой зимы. У рыбаков на этот счет была своя примета - если на Акепсима первая рыба сорвется с крючка, то улов может быть неважным.

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