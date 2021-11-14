Певец из ДНР снялся в новогоднем телешоу на российском канале

Год Тигра будет энергичным, непредсказуемым и в каком-то смысле беспокойным

Солист заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс» Анатолий Миняйло принял участие в съемках новогодней программы для российского телеканала. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Русского центра.

Программа выйдет на русском народном телеканале «Жар Птица» в канун Нового года. Участие исполнителя из ДНР в этом проекте призвано укреплению дружественных связей и дальнейшему развитию международного сотрудничества в сфере культуры. Съемки прошли в рамках интеграционной программы Русского центра в Москве.

2022 год по китайскому календарю принадлежит красивому и статному животному – тигру. Согласно восточному календарю, год Черного Водяного Тигра будет энергичным, непредсказуемым и в каком-то смысле беспокойным. И в то же время будет наполнен интересными и захватывающими моментами. Удачным 2022 год станет для людей артистичных и любопытных, которые не боятся рисковать.

Стихией 2022 года станет вода, а самыми счастливыми месяцами май, июль и октябрь. Цифры, которые принесут удачу в 2022: 1, 3 и 4. 16 и 27 дни китайского лунного календаря станут самыми благоприятными.

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