Топ-7 цветущих растений Донецкого ботанического сада: Что сейчас можно посмотреть в оранжереях

Сейчас под куполом тропического леса радует своим массовым цветением гибискус. Из его цветов делают популярный во всем мире чай каркадэ Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На улице поздняя осень, а в оранжереях Донецкого ботанического сада –настоящее лето. Здесь все желающие могут побывать во влажном тропическом лесу, Азии, Африке и Южной Америке. «Комсомолка» составила рейтинг цветущих растений ботанического сада Донецка.

Сейчас под куполом тропического леса радует своим массовым цветением гибискус. Из его цветов делают популярный во всем мире чай каркадэ Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

1. Гибискус (китайская роза) - это тропический кустарник, цветущий белыми, розовыми, малиновыми, красными и персиковыми цветами. Несмотря на то, что цветок гибискуса живет только один день, обилие распускающихся друг за другом цветков поражает своей необыкновенной красотой и изяществом.

2. Бугенвиллея – вечнозеленая лиана. Названа в честь французского мореплавателя, обнаружившего это удивительное по своей красоте растение в лесах Южной Бразилии около трехсот лет назад. Бугенвиллея цветет яркими соцветиями. Красоту ей придают прицветные листья - белые, персиковые, розовые, сиреневые и малиновые.

Наталья Балабенко показывает бугенвиллею. Из европейских женщин первой увидела ее Жанна Барре, первая женщина, участвовавшая в кругосветном путешествии по морю. Чтобы попасть на корабль, она переоделась мужчиной и наняться слугой к французскому ботанику Ф Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Бугенвиллея Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

3. Пахистахис («Золотая свеча») – вечнозеленый кустарник. Он привлекает внимание желтыми соцветиями. Сами цветы пахистахиса незаметны – белые, напоминают бабочку.

Некоторым посетителям цветки пахистахиса напоминают креветок. «Золотая креветка» - второе народное название этого тропического кустарника Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Некоторым посетителям цветки пахистахиса напоминают креветок. «Золотая креветка» - второе народное название этого тропического кустарника Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

4. Орхидея – экзотический цветок. В Донецком ботаническом саду орхидная закрыта для посещений, но сами орхидеи - как на ладони. Их нежным цветением можно любоваться через стеклянную стену оранжереи. О любви к орхидеям говорит тот факт, что в природе этих удивительных цветов найдено 25 тысяч видов, а сортов и гибридных форм выведено 250 тысяч.

5. Антуриум («Мужское счастье»). Травянистое вечнозеленое растение цветет красными цветками. Существует мнение, что антуриум принесет в жизнь одинокого мужчины любовь, а семейному - обеспечит любовь и верность супруги.

Сейчас в оранжерее с растениями из засушливых регионов земли зацветают всевозможные алоэ. Самое большое из них - алоэ устрашающее Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

6. Спатифиллум («Женское счастье»). Как и антуриум, способствует гармонии в семейных отношениях. Одиноким дамам эти белые цветки, полученные в подарок, помогают найти свою вторую половинку, а замужним дарят любовь и взаимопонимание в семье.

7. Муррайя – за форму цветков и аромат этот тропический кустарник называют «апельсиновым жасмином». Белоснежные цветки сменяются красными ягодами. Внешне они похожи на боярышник и тоже съедобные - мякоть сладковатая, с пикантным привкусом, обладает тонизирующим эффектом.

Так выглядит уголок, посвященный Индии. В центре – разновидность фикуса, под которым медитировал и достиг просветления Будда. В честь этого фикус назван священным Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

СПРАВКА «КП»

Донецкий ботанический сад - один из крупнейших в Европе. Сейчас его коллекционный фонд насчитывает больше 8 тысяч видов, форм и сортов растений, из них свыше 3 тысяч - тропических и субтропических. Они находятся в пяти оранжереях.

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