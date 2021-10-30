Ботанический сад Донецка приглашает на вечерние экскурсии

Вечером Донецкий ботанический сад преображается Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

30 и 31 октября Донецкий ботанический сад приглашает в увлекательное путешествие по сумракам джунглей. Начало - в 18.00.

- Днем оранжереи выглядят как тропический рай, но с наступлением сумерек это место меняется. Мистическая экскурсия - это необычные впечатления, которые можно получить только раз в году, - сообщила «КП» сотрудник орготдела Наталья Балабенко.

В ботаническом саду поведают о хищных плотоядных растениях и устрашающих тропических гигантах, о которых сложено немало легенд. Из освещения будут только фонарики. В сумерках посетители услышат легенды, поверья, связанные с экзотическими растениями, талисманами и зельями! Посетить необычные экскурсии можно только по предварительной записи, позвонив по номеру телефона (071) 320-64-94.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Топ-7 цветущих растений Донецкого ботанического сада: Что сейчас можно посмотреть в оранжереях

Наибольшее буйство красок - под куполом с экваториальным лесом (подробнее)