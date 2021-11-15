Денис Пушилин: Россия оказала республикам неоценимую помощь

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Фото: сайт Главы ДНР

Все годы войны в Донбассе Россия оказывала республикам неоценимую помощь. От голода в начале конфликта людей спасли белые КамАЗы, затем последовало признание Российской Федерацией документов ДНР и ЛНР. И вот очередной важный шаг на пути к интеграции - согласно указу президента Владимира Путина Россия в полной мере откроет свои рынки для товаров, которые производятся в ДНР и ЛНР. Об этом сообщил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

От имени жителей он поблагодарил Владимира Путина за такой нужный для Донбасса гуманитарный шаг.

- Трудно умалить важность этого указа для республик Донбасса во время экономической блокады! Это поможет нашим предприятиям расширить рынки сбыта, развивать производство, увеличивать количество рабочих мест, - подчеркнул он.

Напомним, сегодня, 15 ноября, президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В нем он поручил российскому правительству принять ряд мер, которые позволят смягчить условия для допуска на российские рынки товаров из ДНР и ЛНР.

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