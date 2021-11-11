Впервые бюджет ДНР спланируют на три года

Денис Пушили заявил, что впервые за время существования Республики бюджет будет спланирован на три года. Фото: Сайт Главы ДНР

Впервые за время существования Донецкой Народной Республики бюджет будет спланирован на три года. Об этом заявил журналистам Глава ДНР Денис Пушилин во время своего большого интервью.

- Наш бюджет будет с 2022 по 2024 года, - сказал Глава ДНР. - Это позволяет более детально и комплексно и где-то сбалансированно подойти к развитию той или иной отрасли, запланировать ту или иную расходную часть, - рассказа Денис Пушилин.

Напомним, что в Донецке прошло большое интервью с Главой ДНР. Денис Пушилин ответил на вопросы журналистов, касающиеся текущей ситуации в Донбассе. Трансляция встречи проходила в прямом эфире на телеканале «ЮНИОН», посмотреть ее можно было также в YouTube и соцсетях.

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