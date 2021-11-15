Глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил президента России Путина за подписание указа об оказании гуманитарной поддержки Донбассу

Леонид Пасечник благодарит Россию за помощь. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник от лица всех ее жителей выразил благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину за подписание указа об оказании гуманитарной поддержки населению Донбасса. Об этом он написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

- Пока «сограждане» обстреливают нашу территорию - братский народ России снова протягивает руку помощи и оказывает гуманитарную поддержку, так необходимую Донбассу. Жители ЛНР благодарят президента России за подписание соответствующего указа! - отметил он.

Напомним, сегодня, 15 ноября, президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В нем он поручил российскому правительству в течение месяца принять ряд мер, которые позволят смягчить условия для допуска на российские рынки товаров из ДНР и ЛНР. Речь идет о признании товарных сертификатов республик. А это значит, что отныне продукция, произведенная здесь, сможет участвовать в госзакупках наравне с российской.

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