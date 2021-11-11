Для развития промышленности в ДНР предусмотрят доступные кредиты и грантовую поддержку

Денис Пушилин ответил на вопросы журналистов. Фото: Администрация Главы

Сегодня, 11 ноября, во время Большого интервью Глава ДНР Денис Пушилин ответил на вопрос о том, что будет сделано для развития промышленности в ближайшее время.

Глава ДНР отметил, что в рамках интеграции с ЛНР принят план по развитию промышленности на три года.

- Он предусматривает конкретные шаги. Мы рассчитываем сделать доступными кредиты для предприятий. И уже работаем в этом направлении с ЦРБ. Также будет предоставлена грантовая поддержка на разных направлениях. Такая практика хорошо зарекомендовала себя в России, - сказал Денис Пушилин.

Он сообщил, что власти собираются найти баланс в вопросе давления проверяющих органов на бизнес, чтобы не было перегибов. Иначе предприятия, особенно малые, не смогут развиваться.

Напомним, что в Большом интервью представителям СМИ Глава ДНР Денис Пушилин ответил на вопросы, которые касаются всех сторон жизнедеятельности Республики - от обострения ситуации на линии соприкосновения до социально-экономического и культурного развития.

Большое интервью Главы ДНР Дениса Пушилина: прямая трансляция

Ожидается, что большое интервью Главы ДНР Дениса Пушилина продлится несколько часов (подробнее)