От коронавируса в ЛНР скончались 17 человек

Инфекция стала причиной еще нескольких смертей Фото: Артем КИЛЬКИН

Новых случаев заражения COVID-19 в Луганской Народной Республике за прошедшие сутки не зафиксировали. При этом инфекция стала причиной еще нескольких смертей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- Зарегистрировали 17 летальных случаев, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также отметили, что общее число заболевших коронавирусом в Республике сейчас составляет 19950 человек. Полностью победили болезнь и были выписаны из больниц с повторным отрицательным тестом 15804 пациента, 1404 человека еще продолжают лечиться. С начала эпидемии ковид унес жизни 2742 жителей ЛНР.

Напомним, с 22 ноября в Луганской Народной Республике снимут запрет на организованные поездки детей. Теперь детские коллективы смогут свободно передвигаться по Республике и выезжать за ее пределы. Кроме того, учащимся 5-11-х классов разрешили перейти на очную форму обучения с 15 ноября - но только в тех классах и помещениях, которые соответствуют всем санитарным требованиям.

Читайте также

Ушла из жизни родоначальник перинатальной службы Луганщины Зинаида Скорик

Она была почетным гражданином Луганска (подробнее)