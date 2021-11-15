В Донецке в одном из гаражей обнаружили большое количество ртути

Для устранения угрозы привлекли спасателей. Фото: МЧС ДНР

В Куйбышевском районе города Донецка обнаружили место большой концентрации ртути. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что опасное вещество находилось в гараже №648 кооператива «Шахтер», расположенного по улице 9 января. Для устранения угрозы привлекли сотрудников группы радиационной, химической и биологической защиты Республиканского спасательного центра.

- Спасатели извлекли одиннадцать ртутных градусников и две ртутные лампы, которые транспортировали в место специального хранения. Для ликвидации этого происшествия понадобились силы 4 человек личного состава МЧС и 1 единица техники, - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее о подобном инциденте сообщили в Горловке. Там 680 грамм ртути обнаружили на проезжей части города.

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