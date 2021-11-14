15 ноября в Донецке будет солнечно, + 6 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецке и Донецкой Народной Республике 15 ноября будет солнечно. Без осадков.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха прогреется до +4 - +6 градусов.

В течении суток ветер будет дуть в восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

15 ноября отмечается день памяти святых Акиндина и Пигасия. В народе говорили: «Акиндин разжигает овин, Пегасий солнце гасит» - световой день становился все короче. Если на Акиндина небо заплачет, то следом за дождем и зима придет. А если в этот день низкий туман, то зима мягкой будет. С этого дня и до 20 ноября происходит устойчивое промерзание почвы.

По прогнозам синоптиков, 16 ноября в Донецке и ДНР погода существенно не поменяется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Певец из ДНР снялся в новогоднем телешоу на российском канале

Съемки прошли в рамках интеграционной программы Русского центра (подробнее)