В Донбассе украинские боевики заставили владельца магазина регулярно снабжать их выпивкой. Фото: штаб ООС

В Донбассе украинские боевики заставили владельца магазина регулярно снабжать их выпивкой и закуской. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- По данным нашей разведки, вчера в Мироновском трое боевиков 3-го батальона 30-й бригады, угрожая оружием, заставили хозяина продуктового магазина еженедельно передавать им продукты питания и алкоголь, - рассказал он.

Официальный представитель добавил, что в случае обращения в правоохранительные органы украинские боевики пообещали предпринимателю ни мало ни много сжечь магазин.

Ранее в Народной милиции сообщали, что мародерство и грабеж мирных жителей подконтрольной ВСУ части Донбасса так называемыми защитниками Украины уже стало обыденностью. Украинские боевики так ведут себя, поскольку пока чувствуют свою безнаказанность.

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