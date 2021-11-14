15 и 16 ноября в части Пролетарского района Донецка не будет воды Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

15 ноября в части Пролетарского района Донецка не будет воды. Об этом сообщает государственное унитарное предприятие «Вода Донбасса».

- В связи с проведением плановых ремонтных работ на водоводе диаметром 600 миллиметров по улице Щетинина с 8.00 15 ноября до 8.00 16 ноября без холодного водоснабжения останутся потребители некоторых домов по одиннадцати улицам в Пролетарском районе Донецка, - говорится в сообщении.

Тем временем, в Донецке жители пяти районов останутся без электроэнергии на время ремонтных работ. Обесточат часть абонентов Ворошиловского, Буденновского, Куйбышевского, Кировского и Петровского районов. В центре города света не будет с 10.00 до 15.00 по улицам Артема, Розы Люксембург, Шекспира, Левицкого Николенко и проспекту Богдана Хмельницкого. С адресами в других районах можно ознакомиться здесь.

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