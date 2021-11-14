15 ноября в Донецке частично не будет света в пяти районах

15 ноября в Донецке не будет света в пяти районах Фото: Артем КИЛЬКИН

15 ноября в Донецке жители пяти районов останутся без электроэнергии на время проведения плановых ремонтных работ. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

- Обесточат часть абонентов Ворошиловского, Буденновского, Куйбышевского, Кировского и Петровского районов, - говорится в сообщении мэрии.

В центре города света не будет с 10.00 до 15.00 по улицам Артема, Розы Люксембург, Шекспира, Левицкого Николенко и проспекту Богдана Хмельницкого. С адресами в других районах Донецка можно ознакомиться на сайте городской администрации.

"Донецкие электрические сети" приносят извинения за временные неудобства. Профилактика призвана обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии без перенапряжения. Исправность сетей и сопутствующей инфраструктуры залог того, что в домах и квартирах не будут выходить из строя электроприборы.

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