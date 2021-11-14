В ДНР за сутки у 111 человек выявили воспаление легких Фото: Александр ГЛУЗ

В ДНР за сутки у 111 человек выявили пневмонии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- Это на 22 случая меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 68. Всего на лечении 2821 пациентов с пневмониями, из них 1581 - на кислородной поддержке (плюс 40 за сутки), - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, сейчас в ДНР на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 18 691 пациент, выписаны – 70 807 человек, умерли – 7 444.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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