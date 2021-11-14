Под Донецком один за другим подорвались два санитарных автомобиля ВСУ. Фото: штаб ООС

В Управлении Народной милиции ДНР сообщили, что на подконтрольной ВСУ территории под Донецком на собственных минно-взрывных заграждениях подорвались два санитарных автомобиля противника.

- Боевики 54-й бригады, используя санитарный автомобиль для подвоза боеприпасов на позиции 2-го механизированного батальона в районе Невельского, осуществили наезд на собственные минно-взрывные заграждения. В результате подрыва водитель-санитар получил множественные осколочные ранения. Для эвакуации пострадавшего был отправлен второй санитарный автомобиль, который также осуществил наезд на взрывное устройство. Водителю второго автомобиля повезло меньше, он погиб, а командир медицинского взвода батальона получил многочисленные ранения, - говорится в сообщении.

По версии управления народной милиции, из-за незнания минной обстановки один боевик погиб и двое - ранены. В Народной милиции не исключают, что украинская сторона обвинит в потерях военнослужащих ДНР.