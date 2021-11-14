В Донбассе на участке разведения сил и средств у Золотого зафиксировано присутствие ВСУ. Фото: штаб ООС

В Луганской Народной Республике народная милиция зафиксировала присутствие военных и техники ВСУ на участке разведения сил и средств в районе Золотого. Об этом сегодня сообщили в управлении оборонного ведомства ЛНР.

- На бывших позициях ВСУ на участке разведения сил и средств, вблизи Золотого отмечено нахождение двух военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады, - говорится в сообщении УНМ ЛНР.

Напомним, что рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР). На участках разведения у Золотого и Петровского неоднократно выявляли случаи размещения ВСУ личного состава и военной техники.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ два раза нарушили «перемирие» в ДНР

Под обстрелом оказался Донецк и Новоласпа (подробнее)