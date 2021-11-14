В ДНР два горняка получили травмы в шахтах. Фото: МЧС ДНР

В ДНР на шахтах два горняка пострадали, выполняя свои профессиональные обязанности. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

- В Шахтерске на шахте «Шахтерская-Глубокая» во время проведения работ на вспомогательном уклоне пласта h8 двигавшейся площадкой травмирован горнорабочий подземного участка 1980 года рождения. Горноспасатели 2 государственного военизированного горноспасательного отряда города Торез оказали неотложную медицинскую помощь пострадавшему и транспортировали его в тяжелом состоянии в лечебное учреждение Шахтерска, - говорится в сообщении МЧС ДНР.

По данным спасательного ведомства, второй горняк травмировался на шахте «Горняк-95» в Макеевке. Во время работ по зачистке почвы от горной массы пострадал проходчик 1979 года рождения. Мужчина травмирован вагонеткой. Его госпитализировали в больницу, пострадавший находится в состоянии средней тяжести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Состояние пятерых детей из Моспино, отравившихся угарным газом, средней тяжести

Пострадавших отвезли в лечебные учреждения (подробнее)