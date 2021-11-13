Состояние пятерых детей из Моспино, отравившихся угарным газом, средней тяжести

Пострадавших детей отвезли в лечебные учреждения. Фото: МЧС ЛНР

Дети из города Моспино Пролетарского района Донецка, получившие отравление угарным газом, были доставлены в лечебные учреждения. Об этом сегодня сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин на своей странице в соцсети.

- Состояние потерпевших детей - средней степени тяжести, - написал Кулемзин.

Напомним, что при использовании печного отопления в частном доме по улице Котовского в Моспино пострадали пятеро детей: от двух до пятнадцати лет. Две бригады скорой помощи выехали на место происшествия.

Город Моспино находится в нескольких километрах на юго-востоке от донецкой окружной дороги. В нем проживают около 10 тысячи человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На пожаре в Макеевке 46-летняя жительница получила ожоги рук и лица

Происшествие случилось в поселке Шевченко Кировского района (подробнее)