ВСУ один раз за сутки нарушили «перемирие» в ЛНР. Фото: штаб ООС

ВСУ один раз за сутки нарушили «перемирие» на линии соприкосновения с ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В зоне артобстрела оказался поселок Молодежное, - говорится в представительстве Республики в СЦКК.

Противник вел огонь из противотанкового гранатомета СПГ-9.

В Донбассе стороны конфликта устанавливали перемирие более двадцати раз. Каждый раз украинская сторона нарушала достигнутые договоренности, если не из артиллерии, то из стрелкового оружия, в течение первых нескольких дней.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«От автомобиля практически ничего не осталось!» В Донбассе к гибели подполковника и сержанта ВСУ могут быть причастны украинские националисты

Машина 79-й десантно-штурмовой бригады подорвались на мине (подробнее)