Погода в Донецке: 14 ноября будет облачно и до +6 градусов

В Донецке будет облачно Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

14 ноября в Донецке и Донецкой Народной Республике в течение дня будет облачно. Температура воздуха утром -2…0 градусов. Днем – до 6 градусов тепла. Вечером около 0 градусов. Восточный ветер будет дуть скоростью от 3 до 6 м/с.

В этот день верующие люди чтят память бессребреников Кузьмы и Демьяна. Чудотворцы и врачеватели Косма и Дамиан Асийские жили на территории Малой Азии во второй половине III-начале IV веков. В народе дату назвали Кузьминики осенние, день Кузьмы и Демьяна, а также Куретники. Восточные славяне провожали осень и встречали зиму. Считалось, если этот день теплый, то и зима не буде лютой. Если еще не все деревья сбросили листву, то зима будет затяжной. Если реки и озера покрылись льдом, то потепления ждать не стоит. Если в этот день небольшой мороз, то похолодает нескоро.

По прогнозам синоптиков 15 ноября ожидается ясная погода. Температура ночью -2…-3 градуса. Днем +6 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР впервые проверят почву на плодородность

Последний раз подобное исследование земель проводилось больше двадцати лет назад (подробнее)