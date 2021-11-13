Украинские войска нанесли минометный удар по Новоласпе на юге ДНР

По селу были выпущены 9 мин калибром 82 мм. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Сегодня, 13 ноября, вечером под минометный обстрел попал район села Новоласпа Тельмановского района на юге ДНР. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 19:25 по населенному пункту Новоласпа было выпущено 9 мин калибром 82 мм, произведено 10 выстрелов из боевой машины пехоты (БМП-2), - говорится в сообщении.

Огонь велся со стороны подконтрольного ВСУ села Старогнатовка. Там расположены позиции 93-й отдельной механизированной бригады.

Жертв среди мирного населения и повреждений гражданской инфраструктуры пока не зафиксировано.

Отмечается, что украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма.

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